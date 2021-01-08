Чавушоглу назвал способ уладить разногласия Турции и США

"Турция ценит свои глубоко укоренившиеся отношения с США. У нас есть альянс, который выдержал испытание временем и сыграл важную роль в формировании трансатлантического политического ландшафта", - сказал Чавушоглу.

Поиск путей урегулирования разногласий между Турцией и США является неотложной необходимостью не только для двусторонних отношений, но и для трансатлантического сотрудничества, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу испанскому информагентству EFE во время визита в Мадрид.

Турецкий дипломат отметил, что Анкара и Вашингтон в настоящее время расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, особенно касающихся национальной безопасности Турции. Также Чавушоглу подчеркнул неприемлемость антитурецких санкций со стороны США.

Турецкий министр выразил признательность Турции за осуществленный вслед за попыткой госпереворота 15 июля 2016 года визит Джо Байдена (на тот момент - вице-президента США) в Анкару. По словам Чавушоглу, тем самым США продемонстрировали свою солидарность с правительством и народом Турции.

"...Мы надеемся, что новая администрация США признает стратегическую важность турецко-американских отношений и предпримет необходимые шаги для полного задействования их потенциала. Способ сделать это - уладить наши разногласия посредством диалога и дипломатии, как это подобает союзникам", - сказал Чавушоглу, добавив, что первым "позитивным шагом" к этому будет отмена санкций против Турции, введенных администрацией Дональда Трампа в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).