Крупнейший банк Германии обвиняют в коррупции

Крупнейший немецкий коммерческий банк Deutsche Bank готов заплатить в США более 100 миллионов долларов, чтобы урегулировать скандал, связанный с обвинениями в коррупции.

По информации газеты The New York Times, банк намерен заключить в Федеральном суде Бруклина соглашение об отсрочке судебного преследования для урегулирования обвинений.

Издание пишет со ссылкой на информированные источники, что американские следователи обвиняют банк в нарушении законодательства по борьбе со взяточничеством при налаживании новых деловых отношений.

Deutsche Bank отказался прокомментировать эту информацию.