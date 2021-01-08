В Вашингтоне испугались, что Трамп может нанести ядерный удар

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обсудила с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли ограничение возможностей президента Дональда Трампа отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара, сообщил телеканал NBC News.

«Утром я поговорила с главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и обсудила доступные меры предосторожности, чтобы не позволить непостоянному президенту начать военные действия, получить доступ к кодам запуска ядерных ракет или отдать приказ о ядерном ударе», – приводит слова Пелоси RT.

Накануне Пелоси уже призывала отстранить президента США до конца его срока. По ее словам, Трамп совершил «подрывные действия» и в настоящий момент является «очень опасным человеком».