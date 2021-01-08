Байден об импичменте Трампа, основных проблемах США, «доморощенных террористах»...

«Я долгое время думал, что президент Трамп не годится на эту должность. Вот почему я баллотировался», — сказал Байден.

По словам Байдена, сейчас он «сосредоточен на своей работе», а именно на решении трех основных проблем — распространение коронавируса, внедрение вакцин и восстановление экономики США: «Когда мы с Камалой принесем присягу, мы немедленно введем важные законодательные акты для борьбы с вирусом и экономического роста. Таким образом, мы будем делать свою работу, а Конгресс может решить, как ему быть со своей».

Джо Байден также прокомментировал решение Трампа не присутствовать на инаугурации 20 января. «По пути сюда мне сказали, что он дал знать, что не появится на инаугурации. Одна из немногих вещей, в которых мы с ним согласимся. Хорошо, что он не появится. Он позор страны», — цитирует Байдена Коммерсант.

При этом он сказал, что был бы рад видеть на церемонии действующего вице-президента Майка Пенса.

Избранный президент США заявил, что Дональд Трамп не способен исполнять обязанности президента. При этом он несколько раз уклонился от ответа на вопрос журналистов, поддерживает ли он импичмент Трампу.

Напавших на Конгресс США Байден назвал доморощенными террористами, отметив, что требуется полномасштабное расследование случившегося. "Их нужно рассматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов", - сказал демократ, добавив: "Они террористы, доморощенные террористы".

"Решение по поводу того, какие обвинения им предъявлять, будет принимать министерство юстиции, но факт заключается в том, что они должны быть привлечены к ответственности", - считает Байден.