Нетаньяху: Израиль первым в мире выйдет из эпидемии

К концу марта планируется завершить вакцинацию от коронавируса всего населения Израиля старше 16 лет, заяявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, добавив, что это станет возможным благодаря новому соглашению с фармацевтическим концерном Pfizer.

"Мы станем первой страной, которая возродится после коронавируса. Мы вакцинируем все соответствующие группы населения, а также тех, кто просто этого захочет", - приводит слова израильского премьера The New York Post.

Премьер отметил, что успех вакцинации связан в Израиле с тем, что в стране одна из самых передовых систем здравоохранений в мире.

Не уточняя количество доз вакцины от Pfizer по новому соглашению, Биньямин Нетаньяху отметил, что уже в самое ближайшее время в страну прибудет очередная партия препарата. Следующие поставки, по его словам, пойдут в еще больших объемах и значительно быстрее.