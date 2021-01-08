В США допустили появление «более заразного» варианта COVID-19

В США мог появиться собственный, более заразный вариант коронавируса. Об этом говорится в отчете рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19, сообщает телеканал CNN.

Всплеск новых случаев заражения коронавирусом этой осенью и зимой почти в два раза превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек, отметили эксперты.

«Такое ускорение говорит о том, что в США мог развиться свой вариант коронавируса в дополнение к «британскому» варианту, который уже распространяется у нас», — цитирует РБК доклад рабочей группы.

По оценке экспертов из рабочей группы, новый «американский» штамм «может быть на 50% заразнее».