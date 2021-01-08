Сложный, но успешный год для Федерации гимнастики Азербайджана

Отдел спорта 03:19

Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) подвела итоги 2020 года. И хотя из-за пандемии коронавируса минувший год нельзя назвать богатым на спортивные события, даже за эти 365 дней у AGF были определенные успехи и победы.

2020 год начался с того, что активная деятельность нашей Федерации вновь была высоко оценена Международной федерацией гимнастики (FIG). По итогам 2019 года AGF в очередной раз заняла 1-е место в списке награжденных федераций. Следует отметить, что Азербайджанская федерация шесть лет подряд (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) входила в список десяти самых лучших федераций FIG, являясь лидером последние три года. 2020 год хоть и обещал быть насыщенным соревнованиями по гимнастике, многие турниры были отменены или отложены. Даже с нетерпением ожидаемые спортивным сообществом Олимпийские игры были перенесены на 2021 год. Пандемия не обошла стороной и деятельность AGF. Один международный турнир был отменен, даты трех соревнований, включая чемпионат мира, были изменены, а два чемпионата Европы были перенесены в другую страну. Несмотря на все это, Национальная арена гимнастики в начале года успела принять три соревнования. Сначала в Баку съехались прыгуны для участия в Кубке мира по прыжкам на батуте, который был квалификационным на Олимпийские игры. Затем спортивные гимнасты, выступающие в возрастной категории юниоров, повели борьбу на 1-м международном турнире AGF Junior Trophy. Представителям Азербайджана удалось отличиться на этих соревнованиях, записав на счет сборной страны две серебряные и одну бронзовую медали.

Вслед за этим в нашей стране было организовано еще одно соревнование лицензионного характера – Кубок мира по спортивной гимнастике. Однако из-за неотложных профилактических мер против распространения коронавируса на территории Азербайджана финалы этого соревнования были отменены. В итоге результаты, показанные спортсменами в квалификации, впоследствии были приняты со стороны FIG как финальные. Таким образом, азербайджанская гимнастка Марина Некрасова завоевала бронзовую медаль.

Самым успешным событием для нашей гимнастики в прошлом году стало участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве. Наши «художницы» добились тройного успеха. Команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Зейнаб Гумметовой, Дарьи Сорокиной, Марьям Сафаровой, Ляман Алимурадовой и Елизаветой Лузан завоевала серебро в многоборье. Эта медаль стала первой в истории художественной гимнастики Азербайджана, добытой нашей командой в групповых упражнениях в многоборье.

Еще одну медаль - бронзу - наша талантливая группа удостоилась в финальном выступлении с тремя обручами и двумя парами булав. Еще одна медаль была завоевана в командном зачете. В сумме баллов, набранных нашей командой в групповых упражнениях и юниорками (Нармин Байрамова, Алина Гезалова, Илона Зейналова, Лейли Агазаде), была выиграна бронзовая медаль. Костюмы, использованные членами нашей сборной во время выступлений на чемпионате Европы, привлекли внимание всех, включая болельщиков, специалистов по гимнастике, а также мировых СМИ, и долгое время широко обсуждались в социальных сетях.

С марта. как и во многих странах, так и в Азербайджане был введен карантинный режим. В период карантина было запрещено проведение ряда массовых мероприятий, а также спортивных соревнований, в том числе тренировок в спортивных залах. Но, несмотря на это, для укрепления здоровья, повышения иммунитета и поддержания бодрости, населению были рекомендованы ежедневные занятия спортом и физическая активность. Принимая это во внимание, AGF также реализовала ряд проектов. Для того, чтобы люди могли комфортно заниматься спортом у себя дома, каждый день профессиональные тренеры демонстрировали упражнения по утренней гимнастике. Эти видео размещались в социальных сетях AGF. Кроме того, утренняя гимнастика также была представлена большой аудитории посредством телевидения в рамках сотрудничества с местным телеканалом. Наряду с этим, AGF периодически снимает обучающие видеоролики и делится ими в соцсетях с целью поддержания населением здорового образа жизни. Несмотря на то, что во время карантина были закрыты спортивные залы, наши гимнасты продолжали тренироваться дома. А тренеры и хореографы, работающие с нашими гимнастами, постоянно следили за их занятиями и регулярно давали им советы, как поддерживать физическую форму во время тренировок в домашних условиях. Гимнастам также удалось оказаться в числе призеров, приняв участие в онлайн-соревнованиях. Во время проведения онлайн-тренировок на дому представители различных видов гимнастики приняли участие в ряде интересных и увлекательных онлайн-конкурсах и соревнований challenge, а также сами выступили с креативными инициативами.