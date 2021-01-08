Стокгольм принимает закон о пандемии: «шведская модель» не оправдала себя?

Под временный запрет также могут подпадать открытые для общественности спортивные и культурные учреждения, предприятия торговли, общественный транспорт, включая внутреннее авиасообщение, места для частных встреч. Нарушителей ждет штраф. Временный закон будет действовать с 10 января.

Риксдаг Швеции (однопалатный парламент) одобрил в пятницу проект временного закона, связанного с пандемией. Он позволяет правительству принимать меры, способствующие предотвращению распространения COVID-19, включая введение запрета на посещение мест скопления людей и закрытие предприятий общепита. Об этом пишет российская «Независимая газета» со ссылкой на заявление законодательного органа.

Британская Daily Mail напоминает, что Швеция попала в заголовки газет во всем мире как страна, которая никогда не вводила ограничений вроде тех, что были приняты в других государствах Европы. В стране работали школы и детские сады, а также сектор услуг и рестораны, Швеция не закрывала границы. Теперь же королевство начало ужесточать меры перед лицом более сильной, чем ожидалось, второй волны в последние месяцы.

На вопрос, почему закон был выдвинут только через 10 месяцев после начала эпидемии, министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен ответила, что «весной мы не видели необходимости в этом».

В отличие от многих других стран, в Швеции нет законодательства, которое позволяет правительству закрывать страну в мирное время, пишет «Московский комсомолец».

Столкнувшись с сильной второй волной, Швеция ужесточила превентивные меры с ноября прошлого года. По мере того, как число случаев увеличивалось, власти призывали людей ограничивать социальные взаимодействия с ближайшими родственниками или несколькими друзьями. Запрет на массовые собрания более восьми человек вступил в силу в ноябре, а в четверг вступила в силу рекомендация по использованию масок в общественном транспорте.