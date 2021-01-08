Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Администрация соwсети Twitter на постоянной основе закрыла доступ к учетной записи действующего президента США Дональда Трампа, поскольку опасается того, что он может попытаться спровоцировать насилие. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

В заявлении администрации отмечается, что "действие учетной записи приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию". Решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних сообщений" американского лидера, сообщает ТАСС.

В настоящее время доступа к аккаунту Трампа нет.