ООН назвала, в чем больше всего люди нуждаются

Организация Объединенных Наций определила, что в мире люди больше всего нуждаются в доступе к качественным здравоохранению, образованию, чистой воде и санитарным средствам. Об этом говорится в докладе ООН, опубликованном в пятницу.

"В связи с тем, что пандемия COVID-19 изменила ход прогресса и усилила неравенство, главным приоритетом в краткосрочной перспективе опрошенные назвали доступ к базовым услугам: здравоохранению, образованию, а также к средствам санитарии и чистой воде", - отмечается в докладе.

Респонденты главными угрозами назвали изменение климата и загрязнение окружающей среды.