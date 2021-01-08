В США открестились от заявлений о новом штамме коронавируса

В США открестились от заявлений о появлении на территории страны нового штамма коронавируса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джейсона Макдоналда.

Макдональд отметил, что исследователи и аналитики центров не зафиксировали в США никаких особых разновидностей вируса.

По сведениям издания, сообщения о новом штамме коронавируса были основаны на спекулятивных заявлениях доктора Деборы Биркс, которая высказала свою гипотезу в ходе рабочего совещания группы Белого дома по коронавирусу. Отмечается, что представители CDC выступали против того, чтобы вносить утверждения Биркс в финальный доклад.