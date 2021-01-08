Трамп прокомментировал блокировку в Twitter: "Нас не заставишь замолчать!"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил ситуацию с блокировкой его аккаунта в Twitter на постоянной основе.

"Нас не заставишь замолчать!" — отмечается в заявлении Трампа, распространенном его администрацией.

Также это же сообщение появилось в официальном аккаунте главы государства, однако Twitter тут же удалил их.

"Я предсказывал, что такое произойдет. Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы также изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем", — написал Трамп.

По его словам, эта соцстеть "заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова" в плане нападок на свободу слова. Трамп также обвинил Twitter в сотрудничестве с демократами и "радикальными левыми".