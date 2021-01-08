В Индии в результате пожара в больнице погибли 10 детей

По меньшей мере 10 детей погибли в результате пожара в отделении патологии новорожденных больницы индийского города Бхандара. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на врача Прамода Хандата.

По словам Хандата, в момент возникновения пожара в отделении находились 17 новорожденных. В ночь на 9 января медсестра зашла в отделение и увидела много дыма.

Она сразу сообщила о происходящем администрации больницы, были вызваны пожарные. Десять детей погибли, семерых удалось спасти, сообщил Хандат.