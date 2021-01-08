Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о переименованиях в свою честь. Свою позицию он рассказал в документальном фильме «Штрихи к портрету. Личное» в эфире телеканала «Хабар».

По словам Назарбаева, он был против таких решений и запрещал их, находясь на посту президента, однако подобные предложения поступали к нему в каждый день рождения. «Как можно школу [казахского поэта] Абая, которую я закончил, переименовать на мое имя? Это абсолютно неправильно», — заявил он.

Единственным исключением из правила стал университет, который был открыт по инициативе самого Назарбаева.

В частности, первый президент Казахстана упомянул и переименование столицы государства Астаны в Нур-Султан.

«Мне лично это не нужно совсем. Вот некоторые, особенно руководители, думают: "Вот после меня останется такая память". Меня нет, какая разница, что останется!» — поделился он. По его мнению, памятники, установленные при жизни, указывают на неуверенность в том, что память о человеке останется у последующих поколений. «Поэтому я бы попросил, чтоб этим не увлекались», — заключил Назарбаев.