Жители Китая бесплатно получат вакцину от COVID-19

Жители Китая смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только вакцины станут общедоступными, сообщил на брифинге в субботу замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

"В период этапа вакцинации от коронавирусной инфекции для ключевых групп населения, запущенного 15 декабря 2020 года, правительства на всех уровнях гарантируют организацию и распределение расходов для продвижения вакцинации от COVID-19, физические лица за вакцину и вакцинацию никаких расходов не несут", - заявил Цзэн Исинь.

Он также сообщил, что в ходе проведения вакцинации были выявлены случаи, когда в некоторых местах с населения взымалась плата за вакцину, после чего было обнародовано распоряжение, согласно которому данную ситуацию необходимо было оперативно исправить.