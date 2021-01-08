В Хачмазе накрыли подпольную чайхану

В Хачмазском районе выявлена чайхана, действующая в нарушение правил карантинного режима.

Как сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД республики, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Хачмазского РУП, было установлено, что чайхана в селе Йергюдж, вопреки действующим правилам карантина, принимала посетителей.

18 клиентов, находившихся в чайхане во время досмотра, и владелец заведения И.Гюльмамедов были задержаны.

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.