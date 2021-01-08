Сотрудники «Азеригаз» пожертвовали часть своей зарплаты в Фонд YAŞAT

Согласно указу президента Ильхама Алиева был создан Фонд YAŞAT, призванный оказать поддержку семьям шехидов и раненным в боях за восстановление территориальной целостности страны.

В целях поддержки деятельности этого Фонда сотрудники ПО «Азеригаз» перечислили в него 10% от своей зарплаты за декабрь 2020 года. В общей сложности в Фонд было перечислено 509 608 манатов.

ПО «Азеригаз» всегда мобилизовало свои возможности для оказания поддержки важных для государства инициатив. Так, в ходе Отечественной войны для поддержки азербайджанской армии сотрудники ПО «Азеригаз» перечислили в ноябре прошлого года миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным Силам.

В то же время оперативно решаются обращения семей шехидов и ветеранов войны, связанные с газоснабжением.

Помимо этого для поддержки мер по борьбе с пандемией коронавируса занимающие руководящие должности в ПО «Азеригаз» сотрудники перечислили половину своей зарплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.