В России за сутки выявили 23 309 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 23 309, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 379 103. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 9 января.

Наибольший суточный прирост специалисты зафиксировали в Москве — 4900. После столицы по росту суточной заболеваемости лидируют Санкт-Петербург (3006) и Московская область (1184). Наименьшее по стране число новых случаев заражения выявлено в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе (14 и 3 соответственно).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 470 летальных исходов. Всего с начала пандемии скончался 61 381 пациент с подтвержденным диагнозом.

За сутки в России полностью выздоровели 23 680 человек, всего выздоровели 2 426 439 пациентов.