Государственный таможенный комитет передал Министерству обороны и Госпогранслужбе непродовольственные товары, лекарственные препараты и медицинские принадлежности на общую сумму свыше 7,6 миллиона манатов.

Данная акция началась с 28 сентября в рамках обеспечения потребностей азербайджанских военнослужащих в непродовольственных товарах.

Как сообщили haqqin.az в Госкомтаможни, Министерству обороны и Госпогранслужбе были переданы изъятые в качестве предмета правонарушения непродовольственные товары на сумму 4 743 276.30 манатов. Кроме того были переданы лекарственные препараты и медицинские принадлежности на сумму 2 948 414, изъятые в результате исполнения соответствующих судебных решений.