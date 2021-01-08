Twitter стремительно дешевеет после блокировки Трампа

Акции компании Twitter на фоне блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа снизились на 3,77 процента — до 49,54 доллара, сообщил FOXBusiness.

Издание напомнило, что торги закрылись спустя чуть более, чем полтора часа после введения ограничений.

Накануне Twitter заблокировал личную страницу американского лидера из-за "риска подстрекательства к насилию". Позднее в официальном профиле президента США Трамп опубликовал заявление, в котором говорится, что его не заставят молчать. Этот пост был удален модераторами соцсети. Аккаунт предвыборного штаба Трампа также заблокирован.