В Баку и Масаллы изъяли крупные партии наркотиков

Жители Баку и Масаллинского района задержаны с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации провели оперативные мероприятия и задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков на территории Гарадагского района Д.Гасанова, на территории Масаллинского района А.Азимова и на территории Ясамальского района ранее судимого жителя столицы Г.Алиева.

В ходе проведенных мероприятий у задержанных было обнаружено и изъято 37 кг 646 гр наркотиков, в том числе 25 кг 146 гр опиума, более 7 кг героина и 5,5 кг марихуаны.

По факту ведется расследование.