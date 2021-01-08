В результате проведенной сотрудниками МВД и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики операции задержаны лица, которые на основании ложных данных и документов регистрировали граждан на портале icazə.e-gov.az, тем самым создавая условия для их свободного прохождения через специальные карантинные посты на территории страны.

Как сообщает пресс-служба МВД, было установлено, что основатель и директор одной из этих компаний, житель города Баку Самед Гусейнзаде незаконно нанял более 1000 граждан в свою компанию за деньги, чтобы они могли свободно проходить через карантинные посты.

В результате еще одного аналогичного мероприятия был задержан учредитель и директор другого ООО Амиль Ахмедов. В ходе расследования выяснилось, что он на основании поддельных данных и документов регистрировал на портале граждан, якобы работающих в принадлежащей ему компании. Тем самым Амиль Ахмедов создал условия для свободного прохождения этих лиц через специальные карантинные посты на территории страны.

В ходе расследования было установлено, что зарегистрированные лица не занимались деятельностью, указанной на портале, и их разрешения были аннулированы.

В связи с указанными фактами возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов). Решением Наримановского районного суда в отношении директоров ООО Самеда Гусейнзаде и Амиля Ахмедова избрана мера пресечения в виде ареста.

Ведется расследование.