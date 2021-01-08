Удины снова посетили Худавенг

Члены Албано-удинской христианской общины Азербайджана, которая является правопреемницей Албанской автокефальной апостольской церкви Кавказской Албании, побывали в Кельбаджарском районе и посетили монастырский комплекс Худавенг, пишут местные СМИ.

Наследники Албанской церкви совершили ритуалы, прочитали молитвы, помолились Богу и зажгли свечи.

Настоятель монастыря Фарик Данакари сказал журналистам, что очень счастлив.

"Худавенгский монастырь возвращен своим владельцам. Это чудесный день, и мне трудно выразить свои чувства словами", - добавил он.

Отметим, что члены Албано-удинской христианской общины Азербайджана и ранее посещали Худавенгский монастырь.