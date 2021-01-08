Эрдоган: Запад продолжает политику двойных стандартов в отношении Турции

Многие события, имевшие место в последнее время в Европе и США, вновь подтвердили наличие двойных стандартов в отношении Турции. Как сообщает «Анадолу», об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеобращении из Стамбула к участникам субботней церемонии открытия моста и транспортной развязки, соединяющих провинции Элязыг и Диярбакыр.

По словам Эрдогана, те, кто обвиняют Турцию в наличии проблем в сфере демократии и прав человека, при первой же угрозе в свой адрес принимают самые жесткие ограничения.

«Ряд кругов за рубежом, лишь на словах выступающие против проявлений терроризма, долгие годы чинили препятствия на пути борьбы Турции с преступностью», - сказал турецкий лидер.