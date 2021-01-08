В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 633 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 1 682 пациента выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 21 человек, чьи тестирования на коронавирус дали положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 224 050 случаев заражения коронавирусом, из них 207 088 человек благополучно прошли лечение, 2 890 - скончались.

Лечение 14 072 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.