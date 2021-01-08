Евгений Бай, спецкор haqqin.az; Вашингтон 17:26

Последние дни в Белом доме президента Дональда Трампа пополняются все новыми и новыми сюжетами, достойными Голливуда. В пятницу спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси позвонила главе Объединенного комитета начальников штабов американской армии Марку Милли и призвала его «принять все необходимые меры, чтобы не позволить Трампу нанести ядерный удар». Пелоси не уточнила, по какой именно стране пока еще действующий президент мог бы нанести такой удар. Но она убеждала генерала, что Трампа вообще нельзя подпускать к ядерной кнопке, поскольку «ситуация вокруг этого расстроенного президента не может быть более опасной».

Как сообщает телеканал CNBC, Милли ответил на все вопросы спикера. Три года назад нынешний его заместитель генерал ВВС Джон Хайтен заявил в одном из своих выступлений о том, что он не позволит Трампу нанести ядерный удар, если военное командование сочтет такой приказ «незаконным». Прецедент в истории Америки имеется. Джеймс Шлессинджер, который был министром обороны в правительстве Ричарда Никсона, вспоминает, что в последние дни Уотергейтского кризиса, когда над его боссом нависла тень импичмента, он приказал генералам немедленно доложить ему или госсекретарю Генри Киссинджеру в случае, если Никсон вознамерится нажать на ядерную кнопку. Их опасения были связаны с тем, что Никсон накануне своей досрочной отставки не выходил из запоя и в таком состоянии мог совершить все что угодно. Насколько известно, пьянство не является пороком Трампа, в отличие от многого другого. Но спикер Пелоси, которая всегда считала президента человеком с нестабильной психикой решила подстраховаться. Правда, ее обращение к Милли вызвало крайнее неудовольствие ряда высокопоставленных чинов в Пентагоне, которые решили, что она таким образом втягивает военное ведомство в политику, а это недопустимо.