Трамп не пьет, но к ядерной кнопке его не подпускают Haqqin.az из Вашингтона
Последние дни в Белом доме президента Дональда Трампа пополняются все новыми и новыми сюжетами, достойными Голливуда. В пятницу спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси позвонила главе Объединенного комитета начальников штабов американской армии Марку Милли и призвала его «принять все необходимые меры, чтобы не позволить Трампу нанести ядерный удар».
Пелоси не уточнила, по какой именно стране пока еще действующий президент мог бы нанести такой удар. Но она убеждала генерала, что Трампа вообще нельзя подпускать к ядерной кнопке, поскольку «ситуация вокруг этого расстроенного президента не может быть более опасной».
Как сообщает телеканал CNBC, Милли ответил на все вопросы спикера. Три года назад нынешний его заместитель генерал ВВС Джон Хайтен заявил в одном из своих выступлений о том, что он не позволит Трампу нанести ядерный удар, если военное командование сочтет такой приказ «незаконным».
Прецедент в истории Америки имеется. Джеймс Шлессинджер, который был министром обороны в правительстве Ричарда Никсона, вспоминает, что в последние дни Уотергейтского кризиса, когда над его боссом нависла тень импичмента, он приказал генералам немедленно доложить ему или госсекретарю Генри Киссинджеру в случае, если Никсон вознамерится нажать на ядерную кнопку.
Их опасения были связаны с тем, что Никсон накануне своей досрочной отставки не выходил из запоя и в таком состоянии мог совершить все что угодно.
Насколько известно, пьянство не является пороком Трампа, в отличие от многого другого. Но спикер Пелоси, которая всегда считала президента человеком с нестабильной психикой решила подстраховаться. Правда, ее обращение к Милли вызвало крайнее неудовольствие ряда высокопоставленных чинов в Пентагоне, которые решили, что она таким образом втягивает военное ведомство в политику, а это недопустимо.
Но Пелоси настроена решительно. Где-то в середине следующей неделе она намерена начать процедуру импичмента против Трампа. Шансы на то, что конгрессмены–демократы при некоторой поддержке дюжины республиканцев добьются этого крайне малы. Для того, чтобы отстранить президента от власти требуется поддержка двух третей сената, а это при установившемся паритете между демократами и республиканцами невозможно. Похоже, что цель Пелоси – указать Трампу на дверь, которая будет для него закрыта в мир политики на всю оставшуюся жизнь.
Сам Дональд, аккаунты которого после известных событий 6 января заблокировал Фейсбук и другие социальные сети, в последние сутки резко сменил тон. Он уже не говорит, что будет бороться до последнего, чтобы пересмотреть в свою пользу итоги президентских выборов и даже не употребляет известную фразу Терминатора «Я еще вернусь».
Но Трамп, наконец, определился по просьбе своих почитателей и недругов, которые страшно интересовались, будет ли он присутствовать на церемонии инаугурации Джо Байдена 20 января. «Нет, не буду», - коротко заявил Трамп. Но при этом пообещал мирно передать власть Байдену. Это значит, что его не будут выволакивать за шиворот агенты секретной службы в указанный январский день
И на том спасибо.
Представлять на церемонии инаугурации Байдена нынешнюю команду может вице-президент Майк Пенс, однако неизвестно, будет ли ему направлено приглашение.