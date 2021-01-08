Ульвия Худиева, собкор 17:39

Совсем молодой 21-летний парень, боец азербайджанской армии Кемаледдин Маммедзаде поклялся своим родным: «У меня на глазах погибли три моих друга. Мой долг отомстить за них даже ценой собственной жизни». После этого разговора десять дней близкие не могли связаться с Кемаледдином, а в ночь с 8 на 9 ноября он приснился отцу и сестре. Утром отец решил расспросить сведущих людей о значении своего сна. Ему пообещали, что через три дня семья получит известие о свадьбе. Но не суждено было обрадованной семье сыграть свадьбу сына – через три дня пришло сообщение о его гибели. Их сын и брат пал смертью храбрых в бою за землю Родины. Он стал шехидом, но слово свое сдержал: отомстил за друзей и внес свой вклад в освобождение азербайджанских городов и сел от оккупантов.

В беседе с haqqın.az сестра шехида Улькар Мамедзаде со слезами на глазах рассказала: «Кемаледдин, единственный сын в нашей семье, учился в Азербайджанском государственном университете архитектуры и строительства, мечтал строить красивые дома для своих сограждан. Но не окончив учебу, ушел в армию, служил 10 месяцев. Участвовал в боях за Джебраил, Зангилан, Физули, Лачин и даже Шушу. По рассказам его боевых товарищей, наш отважный Кемаледдин, рискуя своей жизнью, под вражеским огнем выносил с поля боя раненых, поил их водой со своих рук и на спине уносил в безопасные места. Он был настоящим патриотом. Очень ценил дружбу, поэтому и старался спасти как можно больше своих товарищей, а за тех, кого спасти не удалось, поклялся отомстить. Говорила брату, что все время вижу его во сне, спрашивала, снимся ли мы ему. «Вся моя жизнь сейчас как сон, идет война все может случиться… могут ранить… или стану шехидом», - отвечал он. Просила его не говорить так, подумать о семье. Но разве моего брата можно было уговорить – ради Родины и друзей Кемаледдин был готов на все, даже жизнью пожертвовать… Мы потеряли брата, сына, но мы гордимся им!»