Отдел информации 18:24

Как известно, в Азербайджане уделяется особое внимание лечению и последующей реабилитации военнослужащих, получивших ранение в ходе боев за освобождение оккупированных территорий. После прохождения лечения в военных госпиталях и клиниках раненым солдатам предстоят долгие месяцы реабилитации, чтобы вернуться к нормальной жизни. В Азербайджане действует большое количество реабилитационных центров, находящихся в ведении Минздрава и Министерства труда и социальной защиты населения, в которых окружены заботой сотни раненых героев войны.

Свои силы для оказания помощи раненым солдатам мобилизовали и спортивные врачи, которые имеют богатый опыт в реабилитации различного рода травм. Уже несколько месяцев, как в Научно-учебной лаборатории Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта проходят реабилитацию раненые азербайджанские спецназовцы. Уход за ранеными в этом центре организован в соответствии со всеми мировыми стандартами, благодаря чему практически все поступившие раненые идут на поправку. Наряду со специалистами научно-учебной лаборатории Академии вернуться к полноценной жизни азербайджанским военным помогают врачи - выпускники магистерской программы по Спортивной медицине и реабилитации.

Одним из пациентов Научно-учебной лаборатории является студент пятого курса Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта Эльнур Акперов. Молодой человек потерял руку в ходе боев в направлении Физули. «Я и представить себе не мог, что однажды вернусь в Академию как ветеран войны и буду проходить здесь лечение. С первых дней войны мы отправились в прифронтовую зону, где проходили учения. Когда начались боевые действия, я был на передовой. В результате разрыва вражеского минометного снаряда мои боевые товарищи стали шехидами, а я был ранен. Как только я был выписан из госпиталя, мне начали помогать наши специалисты. Сейчас я прохожу здесь реабилитационный период», - сказал Эльнур Акперов. Другой ветеран рассказывает, что из-за ранения у него перестала работать рука, но после курса реабилитации она полностью восстановилась.