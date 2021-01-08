Умер последний из создателей первой советской атомной бомбы

Последний из создателей первой советской атомной бомбы, старейший академик Российской академии наук Исаак Халатников умер на 102 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАН.

Академик скончался в Черноголовке, где расположены Институт теоретической физики имени Ландау (ИТФ) и Научный центр РАН.

На сайте РАН говорится, что Халатников принимал участие в создании в СССР атомного и водородного оружия. Кроме того он предложил решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб, что позволило существенно сократить сроки создания зарядов.