Власти Индонезии подтвердили крушение пассажирского Boeing 737-500, следовавшего из Джакарты в Понтианак — административный центр провинции Западный Калимантан. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 9 января.

Как сообщил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, пропавший с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты лайнер разбился в Яванском море.

По его словам, самолет упал в воду близ острова Мале.

На борту лайнера авиакомпании Sriwijaya Air могли находиться 59 человек, в том числе не менее шестерых детей. По другим сведениям, на борту были 62 человека.