«Историческая победа Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева, освобождение наших оккупированных территорий от врага всего за 44 дня вызвали бесконечное чувство гордости у инвалидов войны. Они гордятся Верховным главнокомандующим, нашей доблестной армией». Как сообщает haqqin.az, об этом было сказано накануне на мероприятии вручения Министерством труда и социальной защиты населения инвалидам войны 96 автомобилей.

Выступивший на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов рассказал о заботе президента Ильхама Алиева об уязвимых группах населения.