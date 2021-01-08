Минтруда передало инвалидам войны еще 96 автомобилей фото
«Историческая победа Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева, освобождение наших оккупированных территорий от врага всего за 44 дня вызвали бесконечное чувство гордости у инвалидов войны. Они гордятся Верховным главнокомандующим, нашей доблестной армией». Как сообщает haqqin.az, об этом было сказано накануне на мероприятии вручения Министерством труда и социальной защиты населения инвалидам войны 96 автомобилей.
Выступивший на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов рассказал о заботе президента Ильхама Алиева об уязвимых группах населения.
Он отметил, что все социальные программы в стране успешно продолжаются и расширяются. Заместитель министра труда и социальной защиты также сказал, что до сегодняшнего дня 7 150 инвалидов войны обеспечены автомобилями.
По его словам, программа на 2020 год, предусмотревающая обеспечение автомобилями 400 инвалидов войны, выполнена полностью.
Обеспеченные автомобилями граждане выразили удовлетворение успешной социальной политикой президента Ильхама Алиева, особым вниманием и заботой о семьях шехидов, инвалидах войны, выразили главе государства признательность за то, что сегодня им были предоставлены автомобили.