Ульявия Худиева, собкор 19:45

19-летний Юсиф - старший из 4 детей в семье Мамедовых. Юсиф повзрослел очень быстро – после смерти отца вся ответственность за семью легла на его плечи. Вместе с матерью он занимался подсобным хозяйством в селе Маллы-Шыхлы Гёйчайского района. По достижении призывного возраста Юсиф Мамедов отправился на воинскую службу. До этого он пообещал матери стать военным, чтобы им гордилась семья. Юсиф сдержал слово, теперь не только родные, но и все село Маллы-Шыхлы гордится 19-летним ветераном победоносной армии.

«Самой большой мечтой Юсифа было стать военным, поэтому он с детства занимался спортом. Представьте себе, он считал дни до призыва в армию. Когда началась Отечественная война, юноша служил в Джалилабаде. Его воинскую часть отправили в прифронтовую зону 26-го сентября. Перед тем как отправиться в зону боевых действий, Юсиф Мамедов позвонил матери и успокоил ее, соврав, что находится в Джалилабаде. О том, что он на фронте, семья узнала лишь после его ранения. Его воинская часть воевала на Муров-Кельбаджарском направлении. По рассказам боевых товарищей, Юсиф сражался храбро. Всегда стремился быть впереди, оказывал помощь раненным. Но 31-го сентября сам был ранен в бою», - рассказывает в беседе с корреспондентом haqqin.az брат ветерана - Ряван. Юсиф получил тяжелое ранение в результате разрыва снаряда. Осколок попал ему в позвоночник, повредив нервную систему. Перестала работать правая нога, возникли проблемы с почками и памятью. Он перенес две операции. Врачи надеются, что после длительного лечения его здоровье улучшится, и он встанет на ноги.

«Врачи заверяют, что Юсифу Мамедову станет лучше, если продолжится лечение. Раньше у него отнялись все конечности, а сейчас работают обе руки и левая нога. У него все еще проблемы с почками и нарушена память. Его заходили навестить боевые товарищи, но он их просто не вспомнил. Юсифа привезли в родное село на праздники, но затем снова увезли на лечение», - рассказывает Ряван Мамедов. Брат ветерана рассказывает о тяжелой жизни, которая началась в их семье после смерти отца: «Мы привыкли жить в лишениях. Зарабатываем себе на хлеб, трудясь на своей земле. Мы построили для Юсифа отдельную комнату, но не успели доделать ремонт. Нам надо достроить баню, чтобы после возвращения брата было легче за ним ухаживать,- рассказывает о проблемах семьи Ряван.