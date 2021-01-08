МИД Азербайджана об армянских диверсантах в азербайджанских тюрьмах

В результате совместной операции, проведенной Службой государственной безопасности и Министерством обороны Азербайджана, группа из 62 армянских террористов-диверсантов, целенаправленно размещенная Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, была задержана и передана следствию. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на заявление МИД Армении.

"Все задержанные были призваны из Ширакской области Армении для службы в вооруженных силах Армении и были отправлены на территорию Азербайджанской Республики для совершения актов саботажа и терроризма против военнослужащих ее вооруженных сил и гражданского населения.

В ходе расследования выяснилось, что члены армянской террористической группировки были отправлены в Азербайджан 26 ноября 2020 года, после вступления в силу соглашения о прекращении огня, подписанного президентами Азербайджанской Республики и Российской Федерации и премьер-министром Армении.

Группа совершила террористические акты против азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, убив и ранив военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и мирных жителей.

Поскольку после прекращения огня члены диверсионной группы были отправлены в Азербайджан для участия в диверсионной и террористической деятельности, они не считаются военнопленными в соответствии с международным гуманитарным правом и несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении МИД.