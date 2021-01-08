Льготные квартиры двух шехидов Отечественной войны переданы их семьям

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) предоставило льготные квартиры семьям двух шехидов, отдавших жизни в ходе боев за освобождение азербайджанских земель.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе MIDA, 10 сентября 2020 года двое военнослужащих Орхан Гусейнов (1991 г.р.) и Фарид Гусейнов (1994 г.р.), воспользовавшись своим правом на приобретение льготных квартир, успешно приняли участие в процедуре выбора квартир в Говсанском жилищном комплексе.

Однако в ходе Отечественной войны эти военнослужащие возвысились до вершины шехидства, и процедуру оформления квартир не удалось завершить.

«В соответствии с политикой главы государства, выбранные этими военнослужащими квартиры были представлены их семьям», - говорится в сообщении.

Семьи шехидов выразили благодарность главе государства за оказываемое внимание и заботу, а также за меры, предпринимаемые по усилению социальной защиты и улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.