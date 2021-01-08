У Капитолия нашли пикап с оружием и взрывными устройствами

После беспорядков в Вашингтоне полиция обнаружила недалеко от Капитолия автомобиль с оружием и взрывными устройствами. Об этом сообщает CNN.

В среду, 6 января, внимание полицейских привлек красный пикап с номерами штата Алабама, на пассажирском сиденье которого лежал пистолет. Машина была припаркована в двух кварталах от здания американского Конгресса, захваченного сторонниками Дональда Трампа.

При обыске в автомобиле нашли автомат M4 Carbine, несколько магазинов с патронами, 11 стеклянных банок с зажигательной смесью, состоящей из бензина, смешанного с пенополистиролом, запалы из тряпок и зажигалки. Автомобиль принадлежал 70-летнему Лонни Лирою Коффману из города Фолквилл, штат Алабама. Вечером того же дня его задержали в Вашингтоне с двумя пистолетами. Разрешения на оружие у мужчины не оказалось.