Сын Трампа: Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США Дональда Трампа, считает, что мир смеется над Америкой после того, как Twitter заблокировал аккаунт американского главы государства. Об этом он написал в Twitter.

«Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента?» — написал Трамп-младший

Он также заявил, что свобода слова мертва и контролируется «могущественными леваками».

Ранее администрация Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». После этого был заблокирован аккаунт предвыборного штаба действующего Трампа. До этого были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.