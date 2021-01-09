Бизнесмен азербайджанского происхождения из Ставрополя Насреддин Оджагвердиев подал в суд на 14 компаний. Управляющий предпринимателя хочет взыскать с ответчиков долги, пишут российские СМИ.

Все фирмы, на которых подали в суд, зарегистрированы в Азербайджане, ОАЭ или Турции. Самые крупные иски направлены к Hazarturk LTD (Азербайджан) и Асифу Юсифову. Управляющий Оджагвердиева требует с них 1 млн и 2,4 млн долларов соответственно. Всего сторона хочет вернуть около 5,8 млн долларов и еще 59,2 млн рублей.

Иски были поданы в декабре 2020 года. И почти все они оставлены без движения, поскольку к материалам не было приложено обоснование или расчет суммы в рублях. Управляющему до 15 января надо предоставить все документы.

Отметим, что 21 января 2020 года Оджагвердиева признали банкротом. В 2018 году бизнесмен проходил по делу о мошенничестве с НДС. По данным следствия, мужчина вместе с еще тремя людьми похитил из бюджета России 53 млн рублей. В момент задержания фигурант дела пытался улететь из Минвод в Москву.