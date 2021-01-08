Населенные пункты на всей территории Пакистана остались без электричества в результате сбоя в работе энергосетей в субботу ночью. Об этом сообщает пакистанский новостной портал Dawn.

По его сведениям, министр энергетики Пакистана Омар Айюб Хан заявил, что взял ситуацию под личный контроль и призвал граждан страны проявить спокойствие в сложившейся ситуации. Он также добавил, что власти Пакистана предпринимают попытки частично возобновить подачу энергии через электростанцию в Тарбеле.

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В городах Пакистана произошло масштабное отключение электричества, сообщило издание Dawn.

Без света остались города Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан, Касур и другие поселения.

Власти заявили, что выясняют причины аварии.