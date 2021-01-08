Штурмующего Капитолий «викинга» арестовали

Федеральная прокуратура США арестовала трех участников штурма здания Капитолия в Вашингтоне, в том числе Джейкоба Энтони Ченсли, также известного как Джейк Анджели, участвовавшего в протестах в костюме викинга. Об этом сообщает FOX5.

По данным прокуратуры, так называемый 32-летний «шаман QAnon» из Аризоны был арестован в субботу, 9 января. Он обвиняется в умышленном проникновении или пребывании в здание с ограниченным доступом без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Джейк Анджели работал певцом и актером, а также увлекался различными конспирологическими теориями.

Кроме «шамана» власти по аналогичному обвинению арестовали 35-летнего депутата от Западной Вирджинии Деррика Эванса и так называемого 36-летнего «Лектерна Гая» Адама Джонсона из Флориды, который был запечатлен гуляющим по Капитолию с кафедрой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в руках.