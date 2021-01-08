Франция за год потеряла более $60 млрд из-за отсутствия туристов

Французская туристическая отрасль в 2020 году недополучила 61 млрд евро доходов по сравнению с предыдущим годом. Это вызвано пандемией, из-за которой с марта приезд иностранных туристов в страну был почти полностью остановлен.

Пандемия Covid-19 снизила доходы от туризма во Франции в прошлом году на 41%, до 89 миллиардов евро. Это 61 миллиард евро упущенной выгоды для сектора, заявил в эфире телеканала France 2 госсекретарь по туризму Жан-Батист Лемуан.

По данным государственного агентства Atout France, на 29 миллиардов евро (-48%) снизились доходы от внутреннего туризма и на 32 млрд — от иностранного (-52%), передает RFI.

Хоть как-то сгладить ситуацию позволило летнее открытие границ, когда в страну приехали в основном туристы из соседних европейских стран. Кроме того, большое значение имело то, что выросло и количество французов, решивших провести отпуск на местных курортах, отметил министр.

Несмотря на то, что пандемия еще в самом разгаре, на 2021 год французские власти строят более оптимистичный прогноз: Atout France прогнозирует доходы от туризма во Франции в районе 111 млрд евро (+25% по сравнению с ушедшим годом).

Основная надежда (рост +48%) — на иностранных туристов, отмечается в прогнозе. Франция — самая посещаемая страна мира, в 2019 году ее посетили 90,2 млн туристов.