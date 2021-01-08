Клинтон пошутила над тем, что Twitter заблокировал Трампа
Американский политик Хиллари Клинтон пошутил над действующим президентом США Дональдом Трампом, припомнив их перепалку в Twitter.
Она репостнула свое же сообщение четырехлетней давности, где призывала бывшего оппонента по президентской гонке удалить свой аккаунт.
«Удалите аккаунт», — написала Клинтон во время президентской гонки 2016 года.
Ранее администрация Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». После этого был заблокирован аккаунт предвыборного штаба действующего Трампа. До этого были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.