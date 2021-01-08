Twitter заблокировал французского депутата за посты под видом Трампа

Соцсеть Twitter заблокировал аккаунт французского депутата Жоакима Сон-Форже после того, как в его аккаунте появились сообщения якобы от имени президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico..

Накануне аккаунт самого Трампа был также заблокирован в Twitter.

По данным газеты, спустя несколько часов после блокировки аккаунта Трампа в Twitter французского депутата стали появляться сообщения якобы от имени действующего американского президента. Кроме того, имя и фотография в профиле были также изменены на имя и фото Трампа.

Один из твитов Сон-Форже состоял из одного слова «Помощь».