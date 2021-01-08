Состояние Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI) на 10 января, состояние Маска увеличилось на 14,5 миллиардов и достигло 209 миллиардов долларов.
Ранее в январе Маск впервые поднялся на первую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маска на тот момент выросло до 195 миллиардов долларов, и Безос оказался на второй строчке с капиталом в 185 миллиардов долларов. Безос находился на первом месте с 2017 года.
Такая динамика связана с ростом стоимости акций компании Tesla.