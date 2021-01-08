Трампа хотят отстранить от власти

Вице-президент США Майк Пенс допускает применение 25-й поправки к Конституции, позволяющей отстранить главу государства Дональда Трампа от власти и хочет сохранить эту возможность на случай, если он станет «более нестабильным». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к вице-президенту.

По информации источника телеканала, о возможности применения такого варианта против Трампа стало известно на текущей неделе.

Ранее демократы в Конгрессе начали подготовку к импичменту Дональда Трампа. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к тому, чтобы инициировать процедуру импичмента президента. По ее словам, члены нижней палаты Конгресса надеются на то, что Трамп немедленно уйдет в отставку, но при этом они используют любой вариант, чтобы отстранить его от власти.

25-я поправка к Конституции США была принята после смерти президента Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства должен будет вице-президент.