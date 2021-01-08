В Казахстане начались парламентские выборы

В 7.00 по времени Нур-Султана избирательные участки открылись в большинстве регионов Казахстана. В 8.00 по времени Нур-Султана голосование началось в западных регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях.

Избирательные участки для голосования на очередных выборах в мажилис (нижняя палата) парламента и маслихаты (местные представительные органы власти) Казахстана открылись на всей территории страны, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константин Петров.

"По состоянию на 8.00 по времени столицы … к голосованию приступили все 10 994 избирательных участка по стране и 17 избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах", - сказал Петров на брифинге.

По его данным, 49 избирательных участков за рубежом приступят к голосованию позже с учетом разницы часовых поясов.

Завершится голосование на основной территории страны в 20.00 по времени Нур-Султана (17.00 мск). В западных регионах из-за разницы во времени участки и закроются на час позже.

В выборах участвуют пять партий: возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым Nur Otan (Свет отечества), демократическая "Ак жол" (Светлый путь), "Народная партия Казахстана" (до ноября этого года называлась "Коммунистическая народная партия Казахстана"), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (Село), политическая партия "Адал" ("Честный", до ноября называлась "Единство"). Еще одна зарегистрированная в Казахстане партия - Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) - в конце ноября приняла решение бойкотировать выборы.

Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть 7-процентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана (АНК) - консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса - пять лет.