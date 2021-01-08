Американская полиция разогнала акцию сторонников Трампа

Акция сторонников действующего президента США республиканца Дональда Трампа в Сан-Диего (штат Калифорния) переросла в субботу в столкновения с их оппонентами, некоторые из которых представляли движение американских антифашистов "Антифа". Как отмечает агентство Associated Press, полиции в итоге пришлось запретить дальнейшее проведение митинга во избежание новых стычек.

В полдень поддерживающие нынешнего главу Белого дома собрались в районе набережной города Пасифик Бич на "Патриотический марш", однако затем появились их противники, громко требовавшие прекратить шествие. Начались стычки.

По данным телеканала Fox 5, полицейские начали разделять группы противоборствующих, оттесняя каждую на разные стороны улицы. После этого правоохранители призвали всех покинуть территорию, объявив акцию незаконной из-за актов насилия.

Сторонники Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, сообщалось, что зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.