Референдум и выборы президента в Кыргызстане

10 января в 8:00 открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах президента Кыргызстана. Как сообщает АКИpres, вместе с выборами в стране проходит референдум по определению формы правления — парламентская или президентская.

Досрочные выборы назначены после того, как экс-президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку после парламентских выборов, прошедших 4 октября 2020 года. 5-6 октября в Бишкеке произошли беспорядки из-за недовольства результатами выборов в депутаты Жогорку Кенеша.

ЦИК зарегистрировал 17 кандидатов в президенты. Список кандидатов можно посмотреть здесь.

По стране открыты 2474 участка, в список избирателей вошли 3 млн 563 тыс. 574 человека, за рубежом организованы 48 участков.