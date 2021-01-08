COVID-19 в Германии: свыше 40 тысяч умерших

Число скончавшихся в Германии после заражения коронавирусом превысило 40 тысяч, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 16 946 новых случаев заболевания COVID-19 и 465 летальных исходов.

В общей сложности в Германии коронавирусом заразились 1 908 527 человек, скончались 40 343 пациента с диагностированным COVID-19. Излечились более 1,5 миллиона инфицированных.