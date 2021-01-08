В Пакистане восстановили электроснабжение после масштабного отключения
Электроснабжение восстановили на большей части территории Пакистана, где в ночь на воскресенье произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает радио Radio Pakistan.
По словам представителя властей, поломка произошла из-за технической неисправности, когда в национальной системе распределения электроэнергии мощность внезапно упала с 50 до нуля.
В национальной энергокомпании создан комитет для расследования причин поломки.