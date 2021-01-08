Пять человек скончались и двое были ранены в результате стрельбы в Эванстоне, штат Иллинойс, виновник застрелен полицией, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на власти.

Как передает телеканал, полиция получила сообщения о стрельбе в 17.30 субботы по местному времени (02.30 воскресенья). Подозреваемый взял в заложницы женщину, когда полиция прибыла на место происшествия. Мужчина выстрелил в заложницу, сейчас она находится в больнице.

Мужчина вступил в перестрелку с полицией и получил ранение. Позднее он скончался в больнице.

Как сообщила местная полиция в своем Twitter-аккаунте, на данный момент угрозы для общественности нет.

Эванстон входит в состав округа Кук, административным центром округа является Чикаго.